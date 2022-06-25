Ноттингем, Великобритания, 25 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. 25 июня футбольный клуб «Ноттингем Форест», вышедший по итогам прошлого сезона в Английскую Премьер-лигу, выкупил у берлинского «Униона» 24-летнего нападающего сборной Нигерии Тайво Авоньи за 20,5 миллиона евро.

Nottinghamforest.co.uk «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 4:2

Соглашение Тайво Авоньи с английским клубом рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Тайво Авоньи принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился пятнадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Унион» нигерийский нападающий выступал с 20 июля 2021 года после перехода из «Ливерпуля» за 8,55 миллиона евро.