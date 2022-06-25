25 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление британского премьер-министра Бориса Джонсона о том, что украинские беженцы, незаконно въехавшие в Великобританию, могут быть высланы в Руанду.

Оксана Переможенко, , 14:51 — REGNUM Украинские беженцы, незаконно въехавшие в Великобританию, могут быть высланы в Руанду. Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, находящийся в руандийской столице Кигали, где проходит саммит Британского Содружества.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

Политик также отметил, что считает маловероятным принятие решения о высылке нелегалов в Руанду.

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Заявление Джонсона о том, что украинские нелегалы могут быть высланы в Руанду, обсудили в мессенджере Telegram.

«Лохматый пока ещё мягко намекает, что британцы особо не жаждут видеть беженцев. Сначала вышлют тех, кто приехал туда незаконно, а потом и остальных. Но есть и плюсы: погода в Руанде практически круглый год до +25», — прокомментировал новость автор телеграм-канала « Запрещённая Украина».

Керр Эби. Беженцы. 1938

«Жители Руанды будут в восторге», — смеется А. А.

«Их ещё в Руанде не было», — отреагировала Наденька.

«В Руанде не рады дикарям», — иронизирует Юрий.

«Кстати, у Руанды и Украины флаги похожи. Это не просто так», — также шутит Саша.

«Зачем Руанде такая напасть?» — недоумевает Serg.

«А Руанда чем провинилась?» — недоумевает Дмитрий.

«Дожили! Сначала мигранты из Африки рвались в Европу, теперь украинцев отправляют в обратном направлении», — смеется ZOV.

«Короче, у кого деньги есть, тот пусть въезжает, а нищеброды наглосаксам не нужны. Они и из ЕС вышли заранее, понимая, что ждёт ЕС. О чём это говорит? О том, что наглосаксы готовились к происходящим событиям», — отреагировал 0748.

«Правильно, пусть посмотрят, почём фунт лиха!» — пишет 1234.

«Вот на это я бы посмотрела…» — написала одна из участниц обсуждения.

«Боря. В Руанду их всех. В Руанду. Раз не хотели мирно жить с русскими», — с сарказмом призвал Vitaliy K.

«Украина — це (это — О. П.) Руанда!» — иронизирует Evgn.

«Не поедут они туда ни за что — они в Европу хотят вступить и «отдыхать», — смеется Bitloss.

«Друзья из Британии, они такие — с ними и врагов не нужно!» — отметила Zena.

«В Руанду, да ещё и отдельно от местных, чтоб эти кастрюлеголовые не заразили их своей русофобией!» — с юмором написала Светлана С.

«А за что так с Руандой?» — с сарказмом подытожил Дмитрий S.