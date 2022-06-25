Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Работающая в сфере криптовалют американская компания Harmony стала жертвой хакерской атаки, приведшей к потере около $100 млн. Об этом сообщает агентство Reuters.

Хакер

Компания Harmony является разработчиком блокчейн-моста Horizon, использующегося для передачи виртуальной валюты между различными криптовалютами, включая Bitcoin и Ethereum. Неизвестный хакер (или группа злоумышленников) провела атаку на Horizon, выведя из этой сети более $100 в результате 11 транзакций.

Представители Harmony объявили о приостановке работы Horizon. Они добавили, что начали расследование хакерской атаки совместно с правоохранительными органами США.

В июне федеральная торговая комиссия США представила отчёт, показавший, что в 2021 году владельцы криптовалют в этой стране потеряли более $1 млрд в результате действий мошенников. В сравнении с 2018 годом ущерб от действий мошенников в сфере криптовалют вырос в 60 раз.

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