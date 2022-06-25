Белград, 25 июня, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Экспорт зерновых с Украины не может наладиться из-за того, что российская и украинская сторона не могут договориться по поводу того, чьи катера будут сопровождать суда с зерном на выходе из украинских портов. Такое мнение высказал президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции 25 июня в Белграде, которую транслировало новостное агентство «Танюг».

Зерно

"Что касается украинского зерна. Вы слышите, как одни говорят, что экспорту препятствует одна сторона, другие обвиняют другую. Я вам объясню, о чем тут идет речь. Речь идет о том, кто будет сопровождать суда с зерном. Будут ли их сопровождать российские катера в части акватории, которая находится под их контролем — от острова Змеиный и далее, или, в соответствии с международным правом, их будут сопровождать украинские катера», — рассказал Вучич.

По словам сербского лидера, каждая сторона желает защитить свою позицию и не разрешает вражеским катерам «зайти им в тыл».

«Поэтому ведется борьба вокруг острова Змеиный. Не из-за ста метров камней, а из-за того, кто получит контроль над близлежащей акваторией. Поэтому во всем мире проблема, поэтому весь регион Сахары не имеет пшеницы, кукурузы. Когда голод пойдет в Европу, тогда у нас появятся дополнительные проблемы», — полагает Александр Вучич.

Напомним, что украинские боевики 21 июня предприняли очередную безуспешную попытку овладеть островом Змеиный. Об этом сообщило министерство обороны РФ.