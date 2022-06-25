Вильнюс, 25 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза может разрешить Европейская комиссия (ЕК). Об этом 25 июня сообщил европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

По словам Ауштрявичюса, ранее в ЕК обсудили нужно ли властям Литвы сохранять введённый ими 18 июня запрет на транзит грузов в Калининградскую область.

При этом он добавил, что Литва заявила о необходимости сохранять такой запрет и большинство стран ЕС поддержали эту позицию, однако представитель одного государства предложил пересмотреть положение о санкциях.

В то же время, европарламентарий не уточнил, о какой стране идёт речь и добавил, что, по его мнению, в этом вопросе «похоже Россия в данный момент побеждает». Также Ауштрявичюс указал, что соответствующий документ, как ожидается, будет обнародован на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня в МИД России заявили, что решение Литвы об ограничении транзита в Калининградскую область был сделано под диктовку США.