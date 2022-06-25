Ливерпуль, Великобритания, , 14:33 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Ливерпуль» готово продать 30-летнего нападающего сборной Египта Мохаммеда Салаха в летнее трансферное окно, если поступит предложение в размере 60 миллионов фунтов. Об этом 25 июня сообщило издание The Sun.

Мохамед Салах Fifa.com

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Мохаммед Салах принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 13-ю результативными передачами. Также египтянин стал лучшим бомбардиром АПЛ.

Мохаммед Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Египта, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.