Тбилиси, 25 июня 2022, 14:31 — REGNUM Ситуацию в Грузии не получится изменить без внешнего давления. Об этом 25 июня заявила на брифинге лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария.
По её мнению, основатель правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший в стране бизнесмен Бидзина Иванишвили является «олигархом». Что избавиться от его «влияния», как считает лидер «Дора», одного внутреннего давления будет недостаточно.
«Внешнее дваление для демократии, для помощи нашему народу, а также санкции против Бидзины Иванишвили и его окружения, и согласованное единое движение изнутри обязательно приведут нас к деолигархизации и европейскому будущему», — сказала Хоштария.
Она также считает, что правительство Грузии нужно отправить отставку и набрать новое, с привлечением представителей оппозиции.
Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики «навсегда».
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