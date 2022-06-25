Тбилиси, 25 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Ситуацию в Грузии не получится изменить без внешнего давления. Об этом 25 июня заявила на брифинге лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Шакал Табаки

По её мнению, основатель правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейший в стране бизнесмен Бидзина Иванишвили является «олигархом». Что избавиться от его «влияния», как считает лидер «Дора», одного внутреннего давления будет недостаточно.

«Внешнее дваление для демократии, для помощи нашему народу, а также санкции против Бидзины Иванишвили и его окружения, и согласованное единое движение изнутри обязательно приведут нас к деолигархизации и европейскому будущему», — сказала Хоштария.

Она также считает, что правительство Грузии нужно отправить отставку и набрать новое, с привлечением представителей оппозиции.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики «навсегда».