Тбилиси, 25 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Правительство Грузии должно уйти в отставку, но этого будет недостаточно для проведения «деолигархизации», которую требуют в ЕС. Об этом 25 июня заявила на брифинге лидер оппозиционной партии «Дроа» Елена Хоштария.

Facebook.com/EKhoshtaria Елена Хоштария

По её мнению, действующее правительство во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили якобы завело страну в «тупик», раз Грузии пока не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС.

«За отставкой правительства должно последовать формирование временного правительства национального согласия, которое будет инструментом выполнения требований, которые очень чётко нам предъявил ЕС», — сказала Хоштария.

Она считает, что только в этом случае получится выполнить все условия Брюсселя для кандидатства Грузии.

Напомним, 23 июня Евросовет решил предоставить статус кандидата в ЕС для Молдавии и Украины. Грузии сообщили, что у страны есть «европейская перспектива». Еврокомиссия опубликовала список из 12 условий, которые должны быть выполнены в стране для получения статуса кандидата. Требуется либерализация законодательства, примирение властей с оппозицией и «деолигархизация».