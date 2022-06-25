Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» предложил турецкому «Галатасараю» 15 миллионов евро за 26-летнего бразильского центрального защитника Маркао. Об этом 25 июня сообщило издание Fanatik.

Логотип «Зенита»

В прошедшем сезоне Маркао принял участие в 39-ти матчах за «Галатасарай» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил тринадцать желтых и одну красную карточки.

Маркао выступает за «Галатасарай» с 15 января 2019 года после перехода из «Чавеса» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость 26-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.