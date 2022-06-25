Донецк, , 14:21 — REGNUM ВСУ выпустили по Яковлевке 7 снарядов. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:50 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка: выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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