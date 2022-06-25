Белград, 25 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Часть стран ЕС находятся в состоянии войны с Россией, отправляют оружие Киеву и не могут хорошо относиться к Сербии. Об этом 25 июня заявил президент страны Александр Вучич.

James N. Mattis Александр Вучич. Пентагон

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«Часть ЕС находится в состоянии войны с РФ, прямой войны с Россией. Как вы ожидаете, что будет позитивно думать о Сербии тот, кто отправил 12 больших гаубиц, 30 танков, С-300 и 6 самолетов (Киеву — прим.), как такая страна относится к нам? Другой вопрос, что они не хотят слышать наши аргументы о 1999 г. и территориальной целостности, это для них решенный вопрос», — отметил он.

Ранее Вучич заявил, что Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций ЕС.