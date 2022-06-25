Москва, 25 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В случае, если Молдавия поддержит антироссийские санкции Евросоюза, её ожидают последствия. Об этом 25 июня написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

Government.ru Дмитрий Медведев

Как указал замглавы Совета безопасности РФ, в данный момент в Кишинёве «бегут впереди паровоза» в вопросе со вступлением в Евросоюз.

«Пытаясь угодить своим новым хозяевам, не будучи в ЕС, готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100 процентов в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергических и других ресурсов, а вообще никаких», — отметил он в своём сообщении.

Также Медведев призвал молдавские власти учитывать факт того, что в Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России, если «начнётся серьёзная заваруха вокруг аншлюса Молдовы Румынией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что Молдавия может войти в состав Евросоюза не путём получения статуса члена сообщества, с помощью создания новой «Великой Румынии».