Москва, , 14:13 — REGNUM Певица Виктория Пьер-Мари — троюродная сестра Пьера Нарцисса — не поверила в официальную причину его смерти от остановки сердца. Об этом 25 июня сообщает Teleprogramma.pro.

Пьер Нарцисс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По ее словам, у ее брата было крепкое здоровье: «У него было бычье сердце. Хотелось бы провести дополнительное расследование. Не верю, что он умер из-за осложнений с сердцем. Он всегда занимался спортом… проводил концерты по 3−4 часа».

22 июня стало известно, что российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс ушёл из жизни в возрасте 45 лет. Церемония прощания, намеченная на 25 июня, переносится на среду, 29 июня.

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