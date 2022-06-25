Белград, , 14:17 — REGNUM В Сербии существует истерика против Евросоюза, но население не должно терять из виду тот факт, что деньги, которыми располагает сербское государство, в основном приходят из ЕС. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 25 июня во время пресс-конференции в Белграде, которую транслировало новостное агентство «Танюг».

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы имеем деньги благодаря огромному количеству инвестиций, которые мы получили в основном из ЕС, а также благодаря поддержке, которая приходит из Евросоюза», — отметил Вучич.

Президент Сербии добавил, что во время саммита «ЕС — Западные Балканы» в Брюсселе 23 июня он оказался в сложной позиции, так как 16 премьер-министров и президентов стран ЕС прямо или косвенно требовали от Сербии согласовать свою внешнюю политику с политикой сообщества и присоединиться к ограничительным мерам против РФ.

«Кто думает, что легко выдерживать такое давление, ошибается. Но такова наша работа. Тем не менее, мы не должны бросаться в другую крайность и думать, что мы легко можем найти рынки сбыта на другой стороне или что мы можем найти лучших партнеров, чем европейские, что мы можем иметь какой-то другой политический путь», — подчеркнул Вучич.

По его словам, в политике должен существовать рациональный подход и прагматизм.

«У нас в иностранных компаниях работает напрямую 300 тысяч человек. Косвенно — 500 тысяч. Большинство этих компаний, хотя бы две трети, из ЕС. Если вы не понимаете, насколько важен для нас Евросоюз, я не могу этого изменить. Так же, как ЕС не желает услышать, насколько для нас важно самостоятельно принимать решения о том, будем ли мы, когда-нибудь вводить санкции и насколько для нас важны Китай и Россия», — заявил президент Сербии.

Напомним, что по последним опросам общественного мнения в Сербии, вступление страны в Евросоюз поддерживает менее 50% граждан.