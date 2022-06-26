Тбилиси, 26 июня, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Глава парламентской делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы Ираклий Чиковани заявил, что заявления, сделанные несколько дней назад в Страсбурге в адрес миллиардера Бидзины Иванишвили, неприемлемы, сообщает 25 июня грузинский телеканал «Мтавари архи».

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

«Я должен сказать, что у нас, грузинских политиков, есть твёрдая позиция, что мы не хотим вступать в дебаты с нашими украинскими коллегами, когда мы знаем, что они находятся в сложной ситуации. Однако заявления, которые были сделаны в этом зале несколько дней назад и которые были оскорбительными для выдающегося филантропа современности в Грузии Бидзины Иванишвили, были очень печальными. Во время своей политической карьеры он взял на себя смелость победить тоталитаризм и боролся за мир и достоинство грузинского народа. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили чётко заявил, в чем заключается наш план: наш план состоит в том, чтобы усердно работать и убедиться, что все условия Совета Европы выполнены. Я еще раз повторяю, Грузия была и останется ведущей страной на европейском континенте с точки зрения реформ», — сказал Чиковани.

Напомним, что 21 июня депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко выступил с речью в ПАСЕ и сказал: «У Грузии сейчас много проблем, но, пожалуйста, не оставляйте грузин в руках одного олигарха».