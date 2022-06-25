Москва, , 14:03 — REGNUM Представители нескольких стран обсуждают возможность отправки своих космонавтов в орбитальный полёт на российских кораблях. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 25 июня в интервью телеканалу «Россия-24».

Космический корабль «Союз»

Ранее в Роскосмосе сообщали о переговорах с правительством Монголии о возможности подготовки и отправки женщины-космонавта из этой страны в полёт на околоземную орбиту. Также прорабатывается проект полёта космонавта из Белоруссии на Международную космическую станцию.

«У нас есть ещё и другие страны, которые тоже хотели бы с нами заключить соглашение по подготовке и отправке своих космонавтов. Не буду называть их, как только мы их назовём, на них будет оказано колоссальное давление», — добавил Рогозин.

В апреле 2022 года президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели рабочую встречу на космодроме Восточный. Тогда Путин объявил о расширении сотрудничества с Белоруссией в космической сфере, включая возможность отправки космонавта из Белоруссии на МКС уже в 2023 году.

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