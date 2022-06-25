Белград, 25 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Сербия должна найти альтернативу российской нефти из-за санкций ЕС, заявил президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Следите за развитием событий в трансляции: «Ответ России на санкции и переустройство мирового рынка — все новости»

По его словам Вучича, «проблема с нефтью весьма сложная»: сейчас цены на заправках страны близки к историческим максимумам. В целом же Сербия «в ужасно тяжелой ситуации, две большие компании не импортируют дизель и бензин, потому что им это невыгодно».

Правительство намерено найти «замену российской нефти», до этого времени продолжается заполнение новых хранилищ, которые находятся у частных коммерческих структур, добавил он.

«К нам нефть, по сути, может поступать только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), а на нас начинают давить и нефтью из Киркука, так как россияне владельцы 56,1% НИС. Отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними сотрудничать», — добавил президент Сербии.