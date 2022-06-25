Москва, , 14:03 — REGNUM Очередное заседание армяно-российской межпарламентской комиссии состоится в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в РФ.

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Сообщается, что армянский посол в России Вагаршак Арутюнян и зампредседателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев обсудили предстоящее заседание и другие вопросы двухстороннего сотрудничества. Они также договорились об укреплении межпарламентского взаимодействия.

По данным пресс-службы, стороны отметили важность заседании межпарламентский комиссий и других видов взаимоотношений.