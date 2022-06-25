Брюссель, 25 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Заявки на вступление в Североатлантический альянс (НАТО) Финляндии и Швеции обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом генсек альянса написал 25 июня на своей странице в одной из соцсетей.

Magnus Fröderberg Йенс Столтенберг

«Обсудил с президентом нашего ценного союзника Турции Эрдоганом важность политики открытых дверей альянса, а также заявки на членство Финляндии и Швеции», — указал в своём сообщении Столтенберг.

Также генсек НАТО добавил, что он и Эрдоган согласились, что нужно учитывать обеспокоенности всех членов альянса в вопросах безопасности и продолжать переговоры для того, чтобы решить вопрос о членстве в альянсе Финляндии и Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня стало известно, что Финляндия закупает военные корабли, истребители-бомбардировщики F-35 и беспилотники, готовясь стать соседом России по НАТО.