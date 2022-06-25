Астана, 25 июня, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Экс-заместитель председателя Комитета национальной безопасности — директор погранслужбы Казахстана Дархан Дильманов арестован по делу о злоупотреблении властью, передает 25 июня Sputnik Казахстан.

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«В соответствии с постановлением следственного суда Алматы от 24 июня ходатайство о санкционировании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено», — отмечается в сообщении.

Подозреваемый арестован сроком на 2 месяца. Дильманов был освобожден от должности зампредседателя КНБ — директора пограничной службы в апреле.