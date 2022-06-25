Абакан, , 13:53 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за весь период пандемии достигло 2453. Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 162 944 пациента, в том числе 68 за сутки.

Всего по состоянию на 25 июня зарегистрирован 165 901 случай заражения. За сутки выявлено 57 новых носителей, 30 заболевших госпитализированы в ковидные стационары.