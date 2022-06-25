Лисичанск, ЛНР, 25 июня, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Боевики ВСУ записали видеоролик своего перемещения, рассказав, что направляются в Славянск. Видео опубликовано в Telegram-канале «Милитарист».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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"Тиктокеры ВСУ выдали военную тайну, сообщив о переброске войск из Лисичанска в Славянск, заодно невольно продемонстрировали снятые с легкового автомобиля покрышки», — отмечается в сообщении.

«Сейчас приходит инсайдерская информация о том, что якобы Зеленский дал команду снять со всех фронтов, направлений максимальное количество резервов и вооруженных сил — это с Одессы, белорусского направления — с Чернигова, с Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Киевской областей и отправить эти резервы на выручку Лисичанска и Северодонецка, подкрепить Краматорск со Славянском», — рассказал ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.