Кишинёв, , 13:47 — REGNUM Получение Молдавией статуса кандидата на вхождение в Евросоюз не значит, что страна обязана выходить из СНГ. Об этом на молдавском телеканале Rlive TV заявил директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза.

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«Не существует никаких противопоставлений СНГ и ЕС. И не должно быть никаких попыток внушать мысль о нецелесообразности нашего присутствия в СНГ», — сказал Гроза.

Он отметил, что сохранение Молдавией членства в СНГ позволяет удерживать важные связи со странами Содружества. Действует множество многосторонних соглашений в рамках этого блока.

Напомним, ранее глава комиссии парламента Молдавии по внешней политике и европейской интеграции Дойна Герман заявила, что получение статуса кандидата на вступление в ЕС делает неизбежным выход республики из СНГ.

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