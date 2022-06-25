Северодонецк, ЛНР, 25 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что удалось установить контроль над промышленной зоной и аэропортом в Северодонецке ЛНР. Об этом он сообщил 25 июня.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

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«Промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены», — отмечается в сообщении в его Telegram-канале. В настоящий момент ведется работа по зачистке н. п. Боровское.

«Одна из сложных точек украинской обороны продержалась недолго», — добавил он.

Также Кадыров поблагодарил помощника Апты Алаудинова и командира второго корпуса народной милиции ЛНР.

Ранее Кадыров сообщил, что с территории завода «Азот» в Северодонецке освобождено 800 мирных жителей, которых удерживали там боевики ВСУ.