Донецк, 25 июня 2022, 13:40 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Владимировка ранен мужчина. Об этом 25 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ обстреляли Владимировку, ранен мужчина», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Александровке 8 снарядов.

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