При обстреле Владимировки в ДНР ранен мужчина
Донецк,
25 июня 2022, 13:40 — REGNUM В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Владимировка ранен мужчина. Об этом 25 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«ВФУ обстреляли Владимировку, ранен мужчина», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Александровке 8 снарядов.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.