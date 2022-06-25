Омский район, Омская область, 25 июня 2022, 13:39 — REGNUM В Омской области на горящем пометохранилище Сибирской птицефабрики зафиксированы выбросы аммиака и сероводорода. Об этом сообщает портал NGS55 со ссылкой на информацию регионального минприроды.
По словам чиновников, на хранилище наблюдается сильное задымление. По данным на 24 июня, предельно допустимая концентрация аммиака превысила норму в 3,2 раза, а сероводорода — в 1,63 раза. Показатели по оксиду азота, диоксиду серы и азота, а также углерода в норме.
Специалисты ведомства составили протокол о нарушениях, который направлен в контролирующие органы.
Как отмечается, пометохранилище начало гореть в мае. В связи с этим запах гари начали чувствовать даже жители Омска.