Омский район, Омская область, , 13:39 — REGNUM В Омской области на горящем пометохранилище Сибирской птицефабрики зафиксированы выбросы аммиака и сероводорода. Об этом сообщает портал NGS55 со ссылкой на информацию регионального минприроды.

Птицефабрика Artem Bali

По словам чиновников, на хранилище наблюдается сильное задымление. По данным на 24 июня, предельно допустимая концентрация аммиака превысила норму в 3,2 раза, а сероводорода — в 1,63 раза. Показатели по оксиду азота, диоксиду серы и азота, а также углерода в норме.

Специалисты ведомства составили протокол о нарушениях, который направлен в контролирующие органы.

Как отмечается, пометохранилище начало гореть в мае. В связи с этим запах гари начали чувствовать даже жители Омска.