Москва, , 13:39 — REGNUM Батальон территориальной обороны ВСУ из Львова отказался ехать в Донбасс для выполнения боевых задач. Об этом 25 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минбороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

«В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий в Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствию тяжелого вооружения», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что при ударе высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики было уничтожено до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор государственной корпорации «Роскомос» Дмитрий Рогозин рассказал, что госкорпорация начала создание новейших серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат».