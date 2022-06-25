Тбилиси, 25 июня, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Конституционный суд Грузии 24 июня принял на рассмотрение иск правительства против президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает пресс-служба КС.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

«Предмет спора: конституционность бездействия президента Грузии в отношении назначения и освобождения от должности послов и глав дипломатических миссий Грузии», — говорится в описании иска.

По данным пресс-службы, председателем судебного заседания назначен Мераб Турава. Сообщается, что президенту передавали на подпись постановления правительства о назначении послов в ООН и Канаду, а также о снятии с поста посла ООН. Зурабишвили отказалась их подписывать, заявив, что не видит в этом целесообразности.

«Согласно позиции правительства Грузии, президент Грузии, отклонив выдвижение кандидатур и бездействие, выразившееся в неназначении выдвинутых кандидатов, прямо вмешалась в исключительные конституционные полномочия правительства Грузии по осуществлению внешней политики страны», — говорится в сообщении.

Напомним, правительство Грузии подало иск против президента 7 июня. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили по этому поводу отметил, что республика является парламентской, поэтому президент не обладает ни исполнительной, ни законодательной властью.