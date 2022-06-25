Мариуполь, ДНР, , 13:30 — REGNUM О том, как украинские нацисты обстреливали мирных жителей Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) который ранее был освобождён от них, рассказала одна из жительниц города. Видеозапись ее слов 25 июня приводит телеканал RT.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

По словам женщины, во время боевых действий им со всей семьёй приходилось жить в подвале дома, а из стоящего рядом с ними жилого девятиэтажного здания украинские нацисты вели огонь по частному сектору.

Также она уточнила, что это происходило в течение 20 дней и затем киевские боевики обстреляли их дом и в нем, и в домах рядом начался пожар. А когда мирные жители стали выбегать из них, чтобы не сгореть, нацисты стреляли по ним.

«Я, 70 лет, 20 километров ползла. Трупы валяются, чайки валяются и до моря мы вот так (ползли)… А они по нам стреляют. Это просто сил нет», — рассказала жительница Маруиполя, добавив, что по людям в Мариуполе также били украинские снайперы, убившие множество мирных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Молдавии Майя Санду намерена в ближайшее время посетить Киев.