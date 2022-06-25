Москва, , 13:28 — REGNUM Российские дилерские центры попросили АвтоВАЗ нарастить поставки Lada Granta в упрощённой комплектации из-за высокого спроса на эти автомобили. Об этом сообщает «Нетипичный АвтоВАЗ» со ссылкой на дилеров марки.

Lada granta Lada.ru

Сборка автомобилей Lada Granta Classic в упрощённой комплектации началась 8 июня. Через некоторое время первые авто начали поступать в дилерские центры, а к концу месяца дилеры попросили производителя нарастить поставки.

В мае 2022 года Росстандарт упростил требования к техническим характеристикам отечественных автомобилей. Разрешения на выпуск авто в упрощённых комплектациях получили ПАО «КаМАЗ», ООО «УАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и АО «АвтоВАЗ».

Это решение призвано сократить зависимость отечественных производителей от иностранных комплектующих. Проблема нехватки электронных компонентов, возникшая ещё в 2021 году, обострилась вследствие антироссийских санкций весной 2022 года.

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