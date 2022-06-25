Кишинёв, , 13:23 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду намерена в ближайшее время посетить Киев, но пока не разглашает детали данной поездки. Об этом 25 июня сообщает Prime.

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«Есть план в ближайшее время посетить Киев, но сообщу больше подробностей, когда визит будет согласован», — отметила она.

В мае с официальным визитом Украину посетил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу и депутат Лилиан Карп. Поездка состоялась тайно, о ней сообщили постфактум.