Донецк, , 13:20 — REGNUM ВСУ выпустили по Александровке 8 снарядов. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:10 — н.п. Георгиевка — н.п. Александровка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

ВСУ выпустили по Минеральному 6 снарядов.

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