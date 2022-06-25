Калуга, 25 июня, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Калуге 1650 выпускников одиннадцатых классов муниципальных общеобразовательных учреждений вечером 25 июня примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных окончанию школы. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

После торжественного возложения корзины с цветами к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы представителями школ, состоится шествие колон выпускников и педагогов по центральным улицам Калуги в Городской парк культуры и отдыха. Здесь состоятся приветствия и поздравления выпускникам, большая концертная программа, дискотека, лазерное шоу.

Праздник завершит передача послания в будущее выпускникам 2033 года, тем мальчикам и девочкам, которые в 2022 году пойдут в первый класс. Кульминацией праздника в 22:30 станет фейерверк, которым гости праздника смогут полюбоваться на смотровой площадке с видом на реку Оку и Правобережье Калуги.