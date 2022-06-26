Тбилиси, , 21:41 — REGNUM После окончания оппозиционного митинга на проспекте Руставели произошло столкновение между его участниками, сообщает 24 июня Первый канал грузинского телевидения.

Яйца Jakub Kapusnak

Один из митинговавших прорвался через специальное ограждение и устроил потасовку с активистами. Затем он бросил несколько яиц в одного из организаторов митинга, писателя Лашу Бугадзе. В дело вмешались правоохранители и задержали дебошира.

Напомним, что грузинская оппозиция проводила митинг с антиправительственными лозунгами.