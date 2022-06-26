Тбилиси, 26 июня 2022, 21:41 — REGNUM После окончания оппозиционного митинга на проспекте Руставели произошло столкновение между его участниками, сообщает 24 июня Первый канал грузинского телевидения.

Яйца
Яйца
Jakub Kapusnak

Один из митинговавших прорвался через специальное ограждение и устроил потасовку с активистами. Затем он бросил несколько яиц в одного из организаторов митинга, писателя Лашу Бугадзе. В дело вмешались правоохранители и задержали дебошира.

Напомним, что грузинская оппозиция проводила митинг с антиправительственными лозунгами.