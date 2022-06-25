Ижевск, , 13:16 — REGNUM Документы в Центризбирком Удмуртии для участия в выборах главы республики подал первый кандидат. Это Владимир Сегал, который выдвигается от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

24 июня состоялось заседание по приему и проверке документов кандидата на пост главы Удмуртии.

В ЦИК напомнили, что кандидатов для участия в выборах главы республики могут выдвигать восемь партий — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты – За правду», «Новые люди», партия «Родина», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и партия «Зеленая инициатива».

Отметим, Сегал родился в 1955 году. В 2020 году принимал участие в выборах депутатов Городской думы Сарапула от партии «Патриоты России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что центральный совет партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» принял решение о выдвижении на пост главы Удмуртии главу регионального отделения партии, депутата Госдумы Вадима Белоусова. Также о своем намерении участвовать в выборах заявлял действующий глава республики Александр Бречалов, который заручился поддержкой президента России Владимира Путина.

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