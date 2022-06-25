Москва, , 13:14 — REGNUM Государственная корпорация «Роскомос» начала создание новейших серийных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». Об этом 25 июня рассказал генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Пуск ракеты «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерства обороны России

«Мы уже приступили к созданию серийных ракет. Мы исходим из того, что, как уже и было сказано президентом (России Владимиром Путиным — ред.), мы до конца года должны будем поставить первый полк в Ужуре Красноярского края на боевое дежурство», — сказал он.

Также Рогозин рассказал, что в данный момент Роскосмос ведёт подготовку ко второму пуску МБР «Сармат» и эти работы ведутся согласно графику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 июня президент России Владимир Путин заявил, что до конца 2022 года баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство.