Киев, 25 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в Грузии, Португалии, Словакии, Иране. Соответствующий указ опубликован на его сайте. В документе также сообщается о назначении новых послов в Португалии, Новой Зеландии, Словакии, Ливане.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Зеленский принял решение об увольнении дипломатов из-за непродуктивной работы, так как «им не удалось убедить власти стран пребывания присоединиться к санкциям» против России.

Ранее стало известно, что Зеленский планирует отправить в отставку председателя СБУ Ивана Баканова за непрофессионализм.