Гражданин России утонул вблизи Гагры, спасая девушку
Сухум, 25 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Гражданин России, приехавший из Уфы, утонул в акватории Гагры, спасая девушку. Об этом 25 июня сообщает МЧС Абхазии.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гагра. Абхазия
«Житель Уфы Максим Беркли, 1982 г .р., утонул накануне в акватории Гагры. Трое молодых людей купались в море. Одна из девушек стала тонуть. Беркли бросился ей на помощь, однако и сам стал тонуть», — отмечается в сообщении.
По данным МЧС, на помощь тонущим пришли очевидцы, но жителя Уфы спасти не удалось. Девушку вытащили живой.