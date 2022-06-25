Сухум, 25 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Гражданин России, приехавший из Уфы, утонул в акватории Гагры, спасая девушку. Об этом 25 июня сообщает МЧС Абхазии.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гагра. Абхазия

«Житель Уфы Максим Беркли, 1982 г .р., утонул накануне в акватории Гагры. Трое молодых людей купались в море. Одна из девушек стала тонуть. Беркли бросился ей на помощь, однако и сам стал тонуть», — отмечается в сообщении.

По данным МЧС, на помощь тонущим пришли очевидцы, но жителя Уфы спасти не удалось. Девушку вытащили живой.