Донецк, , 13:05 — REGNUM ВСУ выпустили по Минеральному 6 снарядов. Об этом 25 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:57 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

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