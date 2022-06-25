Лейпциг, Германия, 25 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лейпциг» хочет приобрести мексиканского защитника амстердамской команды «Аякс» Эдсона Альвареса. Об этом 25 июня сообщает Voetbal International.

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По информации источника, руководство команды из Лейпцига готово заплатить за трансфер 24-летнего футболиста € 30 млн, а сам игрок готов к переходу в чемпионат Германии.

При этом также защитником интересуется лондонская команда «Кристал Пэлас».

Отметим, Эдсон Альварес играет в «Аяксе» с 2018 года. В минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 40 матчах, отличившись в них пятью забитыми мячами и одним голевым пасом. Его текущий контракт рассчитан до лета 2025 года