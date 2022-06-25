Москва, , 13:02 — REGNUM Главными направлениями новой Федеральной космической программы станут наращивание орбитальной группировки и развитие отечественного космического приборостроения. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин 25 июня в эфире телеканала «Россия-24».

Спутник Minsvyaz.ru

Рогозин напомнил, что действующая Федеральная космическая программа рассчитана до 2025 года. После этого будет принята новая программа, проект которой уже готовится.

«Удвоение орбитальной группировки, создание космических аппаратов на российской электронной компонентной базе и независимого космического приборостроения», — назвал глава Роскосмоса основные направления будущей программы.

Он добавил, что сейчас начинают работать на полную мощность все семь российских спутникостроительных предприятий. Им предстоит самостоятельно обеспечить нужды Минобороны РФ, Роскосмоса и других заказчиков.