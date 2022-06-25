Москва, , 13:01 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лживым обращение Украины к Комитету ООН по правам человека о якобы насильственном вывозе детей из Донбасса. Об этом 25 июня отмечается на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Мария Захарова Mid.ru

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«Обратили внимание на опубликованное 19 июня обращение Верховной рады Украины к Комитету ООН по правам человека… о якобы «похищении и принудительной депортации украинских детей» на территорию РФ. Содержащиеся в нём лживые утверждения неоднократно звучали ранее в ходе развёрнутой на Украине и в международных организациях информационной кампании по обвинению нашей страны в насильственном вывозе несовершеннолетних с территории Донбасса», — отметила Захарова.

При этом она добавила, что «циничность подобных заявлений не знает границ».

«В условиях, когда украинские вооружённые формирования и сегодня продолжают целенаправленно обстреливать мирные сёла и города ДНР и ЛНР, в том числе из поставляемых натовскими странами … артсистем, нам ставят в вину спасение детей от этих варварских бомбардировок», — добавила представитель МИД.