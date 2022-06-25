Грозный, 25 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. С территории завода «Азот» в Северодонецк освобождено 800 мирных жителей, которых удерживали там украинские боевики. Об этом 25 июня сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении, которое размещено в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как уточнил глава Чечни, промышленная зона Северодонецка и аэропорт города полностью освобождены от вооружённых украинских формирований.

Также он поблагодарил за этом своего помощника Апты Алаудинова и командира второго корпуса Народной милиции ЛНР с позывным «Адлер».

«С территории завода «Азот» освобождено 800 мирных жителей. В аэропорту идёт зачистка от остатков бандгрупп, вся его территория контролируется. Также идёт работа по зачистке населенного пункта Боровское», — написал Кадыров.

При этом глава Чеченской Республики подчеркнул, что одна из сложных точек обороны киевского режима продержалась недолго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в казарме украинских военных, которая находилась в шахте в освобожденном населенном пункте Золотое в ЛНР, были найдены три ящика мин калибра 60 мм польского производства.