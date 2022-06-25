Ереван, , 12:59 — REGNUM Родственники погибших и раненых во время разборок в селе Нигаван возле Апарана Арагацотнской области Армении 25 июня вышли на акцию протеста в Ереване. Об этом сообщает агентство Yerevan․Today.

Протест Nathan Keirn

По данным журналистов, протестующие вышли к зданию Следственного комитета. Они требуют справедливого расследования и наказания виновных. Протестующие сомневаются в том, что дело будет доведено до конца из-за близости подозреваемых к руководству страны.

По официальным данным, в ходе конфликта два человека погибли, пятеро были ранены.

В Апаране, как сообщают армянские СМИ, произошла ссора между родственниками депутата парламента республики от правящей партии «Гражданский договор» Матевоса Асатряна и двоюродными братьями заместителя губернатора области Эдгара Парваняна. В ходе конфликта было применено огнестрельное оружие.

В ряде СМИ сообщили, что инцидент якобы произошел из-за критики в адрес премьер-министра страны Никола Пашиняна, а стрельба велась из автомата Калашникова. В пресс-службе МВД заявили, что ссора была бытовой, а стреляли из охотничьего ружья. При этом сообщается, что была возбуждено уголовное дела статье 235 УК, которая предусматривает наказание за незаконное хранение нарезного огнестрельного оружия.

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