Луганск, , 12:56 — REGNUM В казарме украинских военных, которая находилась в шахте в освобожденном населенном пункте Золотое в ЛНР, найдены три ящика мин калибра 60 мм польского производства.

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Этими же минами заминирована дорога из Камышевахи-1, передает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Горское и Золотое в ЛНР теперь полностью под контролем республики.