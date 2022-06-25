Мариуполь, ДНР, 25 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич начал информировать о ситуации в разрушенном укрофашистами Мариуполе. В своем телеграм-канале 25 июня он признался, что увиденное трогает «до слез»:

Александр Малькевич Мариуполь в пострадавших от рук украинских националистических батальонов домах

«Друзья! Это важно знать! В пострадавших от рук украинских националистических батальонов домах всё ещё живут люди.

То есть, во многих домах уцелел лишь один подъезд… нет воды, света… люди живут в своих квартирах с выбитыми стёклами в окнах, готовят еду прямо на улице у подъезда. Внутри — заготовленные дрова».

Зайдя в один из таких дворов, Александр Малькевич увидел разрушенную электроподстанцию, разрушенный дом, в подвале которого живут люди. Пишет, что рядом со строением стоит еще один дом с уцелевшим подъездом, детской площадкой и тем, что осталось от гаражей и машин.

«Как трогательно, что в песочнице на детской площадке с одной стороны крыши живет игрушечный крокодил, а с другой — большие плюшевые игрушки, которые явно вынесли из квартиры и закрепили, чтобы создать уют в этом дворе. Честно говоря, до слез», — информирует общественный деятель.

Специальная военная операция России по защите населения ДНР и ЛНР продолжается почти четыре месяца. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

Читайте также: Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости