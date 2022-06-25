Бухарест, , 12:54 — REGNUM В результате масштабной спецоперации, проведенной сотрудниками пограничной полиции и таможенного управления Румынии в городе Констанца на юге страны, была изъята рекордная партия незаконно ввезенных на румынскую территорию сигарет. Об этом 25 июня сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

Согласно официальной информации, на одном из портовых складов найдено 760 тыс. пачек табачных изделий. Предполагается, что указанный товар был ввезен в Румынию морским путем из Болгарии или Турции.

Общая стоимость задержанной продукции превышает $2,5 млн. Ведется следствие.