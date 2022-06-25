Лос-Анджелес, США, 25 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Актёр Гейтен Матараццо рассказал о своих предположениях относительно будущего развития сюжета в сериале «Очень странные дела». Об этом 25 июня пишет Entertainment News.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Гейтен Матараццо (Дастин Хендерсон)

Матараццо признался, что ему было бы интересно узнать чуть больше о предыстории доктора Оуэнса (Пол Райзер). «Я бы очень хотел, чтобы в персонаже доктора Оуэнса они углубились в историю. Я думаю, что это действительно крутая вещь», — считает артист.

Актёр также ответил на вопрос, воссоединится ли его персонаж Дастин с возлюбленной по имени Сьюзи (Габриэлла Пиццоло). «Мы можем только надеяться… Но я не думаю, что её родителям он слишком понравится», — шутит Матараццо.