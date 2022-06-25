Москва, , 12:51 — REGNUM Через несколько дней будет возобновлён приём документов на визы в Грецию в визовом центре этой страны в России. Об этом 25 июня рассказал представитель одной из греческих туристических компаний.

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«Согласно информации, это чисто техническая проблема, которая скоро будет решена в течение нескольких дней. Проводится обновление системы, скоро ее работа восстановится и возобновится приём документов», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель греческой туристической компании отметил, что приём документов может быть возобновлён уже в начале следующей недели и добавил, что спрос на визы в Грецию продолжает быть достаточно высоким.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что визовый центр Греции временно перестал принимать у граждан России документы на визы.